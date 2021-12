Mercredi soir, le Bayern Munich s’est largement imposé, 3-0, contre le FC Barcelone lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, consolidant ainsi sa place de leader incontesté et incontestable du groupe E. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur bavarois Julian Nagelsmann a exprimé quelques regrets sur la performance offensive de son équipe.

Julian Naglesmann est un éternel insatisfait. Même si ses hommes se sont largement imposés, 3-0, contre un FC Barcelone en grande difficulté depuis de nombreuses semaines, l’entraineur du Bayern Munich attendait plus de ses hommes notamment sur le plan offensif.

« Il était important que nous gardions notre cage inviolée. Maintenant, nous avons marqué 22 buts durant cette phase de poules et n’en avons encaissé que trois. C’est un bon ratio. Aujourd’hui, nous étions également très confiants. Nous avons joué contre une grande équipe qui devait gagner. Mais nous ne les avons en aucun cas laissés entrer dans le match. En seconde période, nous avons défendu un peu plus bas et leur avons laissé le ballon. Mais je pense que si nous avions resserré davantage, nous aurions marqué plus de trois buts », a analysé le manager munichois en conférence de presse.

Lundi, le champion d’Allemagne en titre connaitra son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Parmi les potentiels adversaires on retrouve le Paris Saint-Germain ou encore Chelsea.