Mercredi soir, Lille, champion de France en titre, s’est qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, en s’imposant, 3-0, sur la pelouse de Wolfsburg lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. De retour à Lille, l’entraineur des Dogues a exprimé son bonheur au micro de RMC Sport.

Jocelyn Gourvennec est un entraineur heureux. Son équipe, qui s’est largement imposé, 3-0, contre Wolfsburg lors de la dernière journée de la phase groupe de la Ligue des Champions, s’est qualifié pour les huitièmes de finale en terminant en tête du groupe G, pour le plus grand bonheur de son entraineur.

« La nuit a été très courte mais nous sommes très heureux de voir le public à l’aéroport, alors qu’il n’était pas présent à Wolsfburg. On a fait le job et on s’offre deux belles affiches en février. J’espère que ça va nous dynamiser pour le championnat. On peut dire que c’est un exploit car c’est la Ligue des champions et tous les matchs sont difficiles », a commenté Jocelyn Gourvennec au micro de RMC Sport

Après cette parenthèse européenne, Lille doit enfin confirmer en championnat. Les dogues reçoivent Lyon, dimanche à 13h, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.