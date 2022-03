Alors qu’elle n’aura lieu qu’à 14h, plusieurs éléments ont déjà fuité dont la sélection de Christopher Nkunku. Une première chez les Bleus pour l’ancien parisien dans une particulièrement éblouissante.

Si la liste que nous réserve Didier Deschamps est d’ores et déjà connue dans les grandes lignes, plusieurs interrogations étaient à soulever. Le sélectionneur français devrait nous réserver plusieurs surprises dont la sélection de Christopher Nkunku. Selon les dernières informations publiées par Fabrice Hawkins, journaliste pour France Info et France Bleu, l’ancien parisien devrait faire partie de la liste élaborée par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Des matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire, le 25 mars, et contre l’Afrique du Sud, le 29 mars, attendent nos Bleus.

Une sélection qui peut sonner comme une évidence alors que Christopher Nkunku réalise une saison fantastique sous les couleurs du RB Leipzig. En 38 matchs toutes compétitions confondues, le Français a inscrit 26 buts et délivrés 15 passes décisives. Autre surprise réservée par Didier Deschamps, Jonathan Clauss, du RC Lens, pourrait aussi être de la partie.