En conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le match à venir ce jeudi soir contre le FC Bâle en Ligue Europa Conférence.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a confié ses impressions. L’entraîneur argentin souhaite que ses joueurs reproduisent la même performance que la semaine dernière. “On s’attend à un match physique. On s’est bien préparés. On va tout donner (…) Le plan de jeu est le même qu’à l’aller. Mais cette fois, il y aura la pression du public, la pression de l’adversaire. Mais les caractéristiques globales sont les mêmes. L’équipe va essayer de gagner dès la première minute. C’est important pour nous de savoir de quelle façon l’équipe jouera. Et elle jouera de la même façon qu’au match aller.” Rendez-vous ce soir à 18 h 45.