Présents ce lundi en conférence de presse à la veille de France – Suède, ultime rencontre de la phase de poules de la Ligue des Nations, Didier Deschamps et Hugo Lloris ont été interrogés sur la sortie médiatique d’Amandine Henry, qui a fusillé la sélectionneure Corinne Diacre, dimanche sur Canal +.

Les sélectionneur s’est montré passablement agacé par la question et a refusé de donner son avis : « Par respect pour elle, ce n’est pas mon rôle de donner mon avis sur une situation dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. »

Le capitaine et gariden Hugo Lloris a en revanche accepté de réagir et il n’est pas forcément en phase avec sa consoeur des Bleues : « J’étais un peu surpris, dans le sens ou en général lorsqu’il y a des difficultés, des incompréhensions, des désaccords, en général on les règle en interne, autour d’une table, autour des cadres. »

