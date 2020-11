Malgré les offres, Mohamed Simakan n’a pas quitté le RC Strasbourg. Mais l’AC Milan, devrait revenir à la lutte pour le jeune défenseur.

À 20 ans, Mohamed Simakan est l’une des valeurs sûres de Ligue 1. Déjà très convoité pendant le mercato estival, le défenseur était sur le tablettes de nombreux clubs. Nice, AS Monaco, Stade Rennais, LOSC et même l’AC Milan ont été associés à la pépite de Strasbourg. Mais aucun n’a raflé la mise. Pourquoi ? Véritable barre de fer, Marc Keller n’a pas bougé d’un pouce. Ce sera 15 millions et pas un centime de moins.

Un prix qui, en période de Covid, a refroidi tout le monde. Pourtant, selon le média du club Lombard, les Rosonneris ont très envie de recruter le défenseur. Mais avant ça, et histoire de se faire quelques liquidités, ils vont devoir se défaire de Simon Kjaer. L’ancien Lillois s’est illustré et a disputé les 13 matchs de la saison avec l’AC Milan.