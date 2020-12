Memphis Depay était à deux doigts de rejoindre le FC Barcelone pendant le mercato d’été. Le joueur de l’OL est toujours sur les tablettes du club catalan et selon Clarence Seedorf, signer au Barça serait une bonne nouvelle pour le joueur.

« Je pense que Depay est l’un des joueurs les plus talentueux d’Europe actuellement. Il a été gravement blessé mais c’est un joueur qui, tôt ou tard, va aller dans l’un des plus grands clubs. Si c’est Barcelone, ce sera une bonne chose pour eux. Ronald Koeman et lui ont fait du bon travail ensemble. Je suis convaincu que le grand club qui le recrutera ne sera pas déçu en voyant son talent. Barcelone est dans une période de transition et a besoin de joueurs comme Memphis pour préparer le futur », a indiqué Clarence Seedorf sur Eurosport.