Etienne Moatti, journaliste pour L’Equipe, suit le dossier Mediapro depuis le début. Pour lui, se séparer de Mediapro ne sera pas si simple, le groupe sino-espagnol demande des grosses garanties.

« Le débat n’est plus pour Mediapro d’obtenir un rabais sur la première année de son contrat. Mediapro ne paye pas ses factures et donc Mediapro ne donne pas de garanties pour le futur non plus. L’idée est de sortir Mediapro pour trouver un autre diffuseur et il n’y en a qu’un seul capable de reprendre les droits en cours de route, c’est bien sûr Canal+ », a indiqué le journaliste sur La Chaîne L’Equipe.

Avant de poursuivre : « Mais avant ça, il faut sortir proprement Mediapro. Mediapro a beaucoup d’exigences, pour ne pas payer ce qu’ils doivent et ne pas être embêtés dans l’avenir. Il y a énormément de garanties demandées à la Ligue et au médiateur, qui ne sont pour le moment pas en mesure de lui fournir. Une fois que toutes ces exigences là sont établies, ce sera possible de trouver un nouveau diffuseur, sachant que les montants seront divisés par deux. »