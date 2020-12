L’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler dans les médias. L’attaquant du PSG pourrait signer au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Youri Djorkaeff pense que c’est une bonne idée.

« Je le vois plus comme un conquérant. Jouer 3 ans au Real et tout gagner, aller à Barcelone et tout gagner, aller à Manchester et tout gagner. Je le vois aller dans tous les clubs et tout gagner. Pour ça que j’aimerais bien le voir gagner avec le Paris Saint-Germain. Il est jeune, il aura une longue carrière, mais est-ce qu’elle s’inscrit après des années au PSG, je ne suis pas sûr », a indiqué Youri Djorkaeff sur Téléfoot. Pour le moment, personne ne sait si Kylian Mbappé sera bien présent avec le PSG la saison prochaine.