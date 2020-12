Daniel Riolo, consultant pour RMC, est revenu sur le conflit qui oppose Houssem Aouar à Juninho en interne à l’Olympique Lyonnais. L’éditorialiste dévoile des informations au sujet de la relation entre les deux hommes.

« Aouar nous prend pour des cons, lui et surtout Garcia… L’excuse d’Aouar était préparée. La vérité, c’est que le staff lui a dit d’aller s’entraîner avec les joueurs qui n’avaient pas joué à Angers, et il a refusé. Garcia, pour dégonfler l’affaire suite à la sanction, il a dit à Aouar : ‘Tu prends l’excuse du terrain qui était pourri, pour éviter une blessure’. Entre Garcia et Juninho, c’est mort. Garcia, il peut gagner le championnat ou autre, il ne sera jamais prolongé, plus personne ne peut le voir. Il y a un point de non-retour, car Garcia couvre les joueurs, et Juninho n’aime pas ça… », a indiqué le consultant de RMC.

Avant de poursuivre : « Et avec Aouar, Juninho est soûlé. Aouar, il en a rien à cirer de Juninho, idole de jeunesse ou pas. Là, il paie car il ne fait rien, il n’a pas un comportement exemplaire. Il est bon quand il a envie. Il a du talent, mais ce n’est pas un bosseur. C’est un joueur classique de L1, quand il partira, il arrivera dans le club et dira qu’il travaille plus à l’étranger. Aouar, il changera quand il sera à l’étranger, car à l’OL, il est trop dans le confort… C’est la mentalité qui est comme ça en France. À Lyon, il n’y aura pas de conflit, on va essayer de le pousser jusqu’au bout avant de le vendre. »