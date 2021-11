Le milieu de terrain de West Ham, malade, est contraint de déclarer forfait pour les deux matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022 des Three Lions.

Nouveau coup dur pour Gareth Southgate. Après les forfaits de Marcus Rashford et de Mason Mount notamment, c’est le jeune milieu de terrain de anglais Declan Rice qui quitte la sélection anglaise. La fédération anglaise explique dans un communiqué : « N’ayant pas pu s’entraîner pour cause de maladie depuis son arrivée à St. George’s Park, le milieu de terrain est de retour à West Ham United et ne jouera aucun rôle dans les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Aucun ajout à l’équipe n’est prévu pour le moment ». L’Angleterre, leader de son groupe, affrontera pendant cette trêve internationale l’Albanie le 12 novembre et Saint-Marin le 15 novembre.