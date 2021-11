Ce samedi aura lieu la finale du Supersevens à la Paris Défense Arena. L’ailier du Racing 92, Teddy Thomas et Dan Norton, un des meilleurs joueurs du monde de la discipline en seront les têtes d’affiche.

Pour l’étape finale du tournoi français de rugby à 7, il y aura du beau monde. L’ailier du Racing 92 Teddy Thomas, qui compte 28 sélections avec le XV de France, et l’ouvreur de Pau Antoine Hastoy seront alignés ce samedi annonce la LNR. Le club francilien est le tenant du titre et compte bien le rester. En plus de l’ailier international, les Ciel et Blanc vont également faire jouer un autre joueur de leur équipe à quinze, Olivier Klemenczak.

De son côté, Monaco qui fait partie des huit qualifiés alignera une équipe composée de spécialistes de la discipline. Le Sud-Africain Cecil Afrika, élu meilleur joueur du monde à sept en 2011 et l’Anglais Dan Norton, meilleur marqueur d’essais du circuit mondial avec 354 réalisations joueront pour l’équipe monégasque.

Huit équipes seront en lice pour être champion de France de rugby à 7: Racing 92, Monaco, Pau, Toulon, La Rochelle, Biarritz, Clermont et les Baabaas Sevens.