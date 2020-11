Les Bleus se sont imposés ce week-end face au Portugal (1-0) en Ligue des Nations. Avec cette qualification pour la finale à 4 de la compétition, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a livré un discours dans l’intimité du vestiaire. Voici les propos.

« L’objectif est atteint donc chapeau les mecs. Sincèrement, c’est compliqué pour tout le monde, pour différentes raisons. Mais quand vous êtes là, vous gardez tous quoi qu’il arrive cet état d’esprit de compétiteur. Faire ce que l’on a fait ce samedi face à cette équipe-là, parce que ce n‘est pas n’importe quoi, bravo ! Je suis très fier de vous. On est premiers avec l’assurance d’être qualifiés. Vous savez quand même que l’on a un match dans trois jours mais on verra. Appréciez, je suis vraiment fier de vous. Je n’ai rien de plus à dire », a indiqué Deschamps dans des images diffusées par la FFF. Sport.fr vous propose de découvrir la vidéo ci-dessous.