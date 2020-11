Pour Sylvain Armand, consultant Téléfoot, Didier Deschamps a réalisé le bon choix en se passant de Florian Thauvin pour ce rassemblement de novembre de l’équipe de France.

Pour l’ancien parisien, le joueur de l’OM n’a pas encore retrouvé son niveau pour être sélectionné chez les Bleus. « Est-ce que les suiveurs sont trop durs avec Thauvin ? Non ! Car il est quand même champion du monde. Mais il est utile de rappeler qu’il a été blessé pendant une année. Il a besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau. Peut-être que son histoire de contrat lui trotte dans la tête malgré tout. S’il arrive à retrouver le niveau qu’il avait il y a un an et demi de ça, il pourra bien évidemment revenir chez les Bleus. Et il aura peut-être même un crédit supérieur à certains, avec son statut de champion du monde. Sauf qu’à l’heure d’aujourd’hui, Thauvin fait trop peu dans le contenu par rapport à son équipe et à l’OM… », a indiqué l’ancien joueur du PSG sur Téléfoot.