Loin de ses déboires avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a rendu hommage aux deux Brésiliens Ronaldo et Ronaldinho… à sa manière.

Encore décisif malgré le début de saison compliqué de Manchester United, Cristiano Ronaldo démontre encore chaque week-end qu’il mérite sa place à la table des meilleurs joueurs du monde. Cette semaine au micro d’ESPN Brasil, le Portugais n’a pas été interrogé sur ses performances, mais il a donné son avis sur les deux icônes du football brésilien : Ronaldo et Ronaldinho.

« Je n’aime pas les comparaisons. Je préfère dire que les deux (Ronaldo et Ronaldinho) ont laissé leur héritage, leur histoire. Je peux dire, par les faits, que j’ai gagné plus de titres individuels qu’eux, mais les deux ont gagné des Coupes du monde. Je beaucoup d’affection pour eux. J’ai grandi en les regardant jouer tous les deux. Dire qui est le meilleur, qui est le deuxième, ce n’est pas le plus important. Je préfère dire qu’ils sont des idoles et qu’ils ont laissé une belle histoire dans le football. »