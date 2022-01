En manque de réussite depuis le début de la saison, les deux attaquants devront se méfier de la concurrence en sélection anglaise.

Avec le début de saison compliqué de Manchester United, Marcus Rashford et Jadon Sancho pourraient bien voir leur place en équipe d’Angleterre se volatiliser. C’est en tout cas l’avis de l’ancien buteur d’Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, interrogé à la télévision Britannique ce vendredi. Impressionné par le début de saison de Jarrod Bowen (West Ham) et Demarai Gray (Leicester), il les ferait passer devant les deux stars de Manchester United à la place du sélectionneur Gareth Southgate.

« En ce moment, sur la base de leur forme, Rashford et Sancho ne devraient pas être sélectionnés. Si l’équipe était choisie aujourd’hui, ils seraient absents, en raison de leur forme. Je ferais passer Demarai Gray et Jarrod Bowen avant eux. Il faut juste qu’ils continuent jusqu’à la prochaine pause internationale, ils doivent continuer à être performants et s’ils y arrivent, ils seront appelés, c’est sûr. »