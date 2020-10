Testé positif au coronavirus et placé en quarantaine, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas obtenu de nouveau test négatif pouvant lui permettre un retour à la compétition.

Le Portugais avait quitté la sélection espagnole pour être mis à l’isolement. Il ne peut plus jouer avec la Juventus et a brillé par son absence et Serie A le week-end dernier à Crotone (1-1) et en Ligue des champions sur la pelouse du Dynamo Kiev (0-2), ou Alvaro Morata en a profité pour signer un doublé.

Mais Cristiano Ronaldo reste à ce jour positif au coronavirus et pourrait manquer les prochaines rencontres au programme. Notamment le très attendu Juventus – FC Barcelone, pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions, mercredi prochain. L’opposition CR7 – Messi est compromise !