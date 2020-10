Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier est revenu sur le match et la défaite en Ligue des Champions 1-0 face à l’Olympiakos.

“C’est une fin cruelle. Je ne sais pas si on mérite de perdre, mais ce qui est sûr, c’est qu’on a mis moins d’intensité que l’Olympiakos en deuxième mi-temps. Ce but nous pendait au nez. Je pense que c’est dommage parce qu’on a fait de bonnes choses, mais c’est comme ça et il faut qu’on relève la tête et qu’on se remette au travail”, a estimé le milieu de terrain au micro de RMC Sport.