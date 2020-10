Alors que le conflit entre la LFP et Mediapro fait toujours rage, le patron de la Liga a apporté son soutient à la société espagnole. Javier Tebas estime même que la Ligue Française devrait proposer un rabais.

Dans un entretient accordé à l’AFP ce jeudi, le patron de la Liga, Javier Tebas, s’est attardé sur le conflit entre la LFP et Mediapro au sujet des droits TV du championnat de Ligue 1. Et selon lui, la société espagnole a parfaitement raison de demander une renégociation de contrat.

« La Ligue française devait s’attendre à ce qu’un média détenteur de droits renégocie son contrat. Il faut renégocier ce contrat. Nous, en Espagne, nous l’avons renégocié, et avec des rabais importants », a affirmé le président de la Ligue espagnole à l’AFP ce jeudi. « Si Mediapro a acquis un produit et qu’il ne peut pas l’exploiter correctement, avec par exemple la fermeture des bars qui diffusent du foot, il faut s’asseoir pour renégocier de bonne foi. Et cela suppose un rabais très important, donc je crois qu’ils ne doivent pas se montrer étonnés », a-t-il insisté.

Selon lui, « ceux qui pensent qu’ils n’auront pas à s’asseoir pour renégocier avec leurs opérateurs TV sont hors de la réalité ». « Il faut penser que Mediapro, mais aussi Canal+, quand ils ont acquis ces droits, il n’y avait pas de pandémie. Quand Mediapro a décidé de mettre cet argent, personne ne savait qu’il y aurait une pandémie, que les bars allaient fermer, que le championnat français allait commencer plus tard… Ce ne sont pas les mêmes conditions, donc c’est normal (de renégocier). Nous avons aussi dû négocier avec de nombreux opérateurs », a enfin ajouté Javier Tebas.

De son côté la LFP n’en démord pas : elle réclame les 172 millions d’euros initialement prévus dans le contrat.