Pour le champion du monde 98 Marcel Desailly, la Coupe du monde au Qatar s’annonce comme une nouvelle réussite pour les Bleus.

Confiant après le sacre des Bleus en 2018, Marcel Desailly prédit un beau parcours des hommes de Didier Deschamps au Qatar. « Nous avons beaucoup appris du dernier Euro, durant lequel Didier a mis en place de nouvelles choses sur le plan tactique, en jouant notamment avec cinq défenseurs contre une équipe de Suisse qui était plus habituée que la France à jouer dans ce système. La France a compris que son système tactique devait lui permettre de mettre plus d’impact et de maîtriser le rythme du match. L’équipe a gagné en maturité et peut faire face à tous les obstacles qui se présenteront. Peu importe l’équipe en face. Nous savons que nous avons du talent, nous sommes forts en contre-attaques, nous sommes capables de bien défendre. La France sera capable de faire face à n’importe quelle situation », a-t-il indiqué lors d’une interview en marge du 72e Congrès de la FIFA.

Pour rappel, l’équipe de France se retrouvera dans le groupe D avec le Danemark, la Tunisie et le vainqueur d’un dernier match de barrage (Pérou, Australie ou Émirats arabes Unis).