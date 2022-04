Après le tirage au sort de Ligue des champions, Jürgen Klopp a tenu à avertir ses joueurs et les observateurs.

Dans un entretien accordé au site officiel de Liverpool, Jürgen Klopp a brièvement réagi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Pas mécontent d’avoir hérité du Benfica Lisbonne, le coach des Reds se méfie tout de même des Portugais.

« Je sais bien que les gens diront que nous sommes favoris, mais c’est la première erreur que vous pouvez commettre. Cela fait trop longtemps que nous sommes dans le circuit pour faire ce type d’erreur. J’ai juste hâte d’y être. Je respecte beaucoup ce qu’ils font, c’est un grand club. (Sur le fait d’éviter Chelsea et Manchester City) La seule chose que je ne voulais pas, c’est tomber sur un club anglais. Ça nous est déjà arrivé et on l’a fait, nous avons joué une finale contre une équipe anglaise (victoire 2-0 contre Tottenham en 2019), c’est très bien, en finale de toute façon tu prends l’équipe qui se présente. Mais là, j’étais content que ce ne soit pas un club anglais, pas à cause de leur qualité, mais en raison de la compétition. Nous jouons contre eux assez souvent dans la saison et c’est bien de jouer contre d’autres dans les compétitions européennes. »