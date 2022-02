Pour éviter les débordements, les supporters de l’OM n’ont pas l’autorisation de se rendre à Nice ce mercredi.

La préfecture des Alpes-Maritimes a publié ce lundi un arrêté interdisant le déplacement à Nice aux supporters de l’Olympique de Marseille ce mercredi alors que les deux clubs se retrouveront pour le quart de finale de la Coupe de France (21h15). « La circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ainsi que l’accès au stade Allianz à Nice, sont interdits du mercredi 9 février 2022 17h00 au jeudi 10 février 2022 à 01h00. »

Le match de championnat entre Nice et l’OM à l’Allianz Riviera, fin août, avait donné lieu à de graves incidents (jets de bouteilles, envahissement de terrain, bagarres et incidents entre supporters, joueurs et personnels d’encadrement des équipes), entraînant ainsi à l’interruption de la rencontre.