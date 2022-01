Ce lundi soir, le Paris Saint-Germain reçoit l’OGC Nice pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé pourrait jouer son 200e match officiel sous les couleurs Rouge et Bleu.

Kylian Mbappé, qui se rapproche fortement d’un départ libre en fin de saison vers le Real Madrid, ne cesse de battre des records avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ce lundi, s’il commence titulaire ou entre en jeu contre l’OGC Nice en huitième de finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé son 200e match officiel avec le club de la capitale. Dans un article publié sur son site officiel, le Paris Saint-Germain explique que « le numéro 7 a joué 19 matches avant la rencontre face aux Aiglons, pour un bilan de 22 buts et 8 passes décisives, du jamais vu dans l’histoire du club. » Le champion du monde 2018 fait donc mieux que Zlatan Ibrahimovic (21 buts en 22 matches), Pedro Miguel Pauleta (16 buts en 18 matches), ou encore Edinson Cavani (16 buts en 25 matches) dans cette compétition.

Les statistiques de Kylian Mbappé en Coupe de France (source: PSG.fr):

2017-2018 – 5 matches contre Rennes, Sochaux, Marseille, Caen, Les Herbiers pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives

2018-2019 – 4 matches Pontivy, Villefranche, Nantes, Rennes pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives

2019-2020 – 3 matches Dijon, Lyon, Saint-Etienne pour 4 buts inscrits et 1 passe décisive

2020-2021 – 5 matches Caen, Brest, Lille, Montpellier, Monaco pour 7 buts inscrits et 1 passe décisive

2021-2022 – 2 matches Feignies Aulnoye, Vannes pour 5 buts inscrits