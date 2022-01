Kevin Diaz est revenu sur le match de ce mardi en Ligue 1 entre Lyon et Marseille. Un match qui se jouera sans Lucas Paquetá côté lyonnais et Gerson pour Marseille tous les deux en sélection brésilienne.

Le consultant de « RMC » donne son avis sur le milieu de terrain de l’OM, Gerson et il pense que ce dernier est indispensable pour le coach Jorge Sampaoli. « L’OM a du mal à trouver la bonne formule. Gerson n’était pas là donc Payet a joué en pointe. Gerson n’est pas Paqueta mais il est utile dans le système de Sampaoli. Il permet à Payet de dézoner et d’avoir plus de libertés. C’est ce qu’il a manqué contre Montpellier. L’OM a de très bons joueurs mais à part Milik et Bakambu qui n’est pas encore en rythme, aucun joueur ne peut marquer plus de 15 buts par saison dans sa carrière. Il n’y a pas de très grands buteurs dans cette équipe. Marseille a investi sur des joueurs de qualité mais le talent de finisseur, ça vaut encore plus cher que les joueurs qui sont là. »