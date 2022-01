Coach des Magpies de Newcastle United, Eddie Howe a rendu un premier hommage à sa nouvelle recrue brésilienne Bruno Guimarães. Il est ravi de pouvoir le compter dans son effectif.

« Bruno est un talent extrêmement excitant et a été l’une de nos principales cibles, donc je suis ravi de le recruter. Il renforce le groupe et est immédiatement prêt pour le défi à venir. Il a été l’un des artistes les plus remarquables en France et est un international à part entière pour le Brésil, donc je ne doute pas que nos supporters apprécieront vraiment de le regarder. Nous sommes impatients de l’accueillir dans le club à son retour de sélection. » A-t-il déclaré devant les médias.