Vainqueur du Versailles 78 et porté par Amine Gouiri, l’OGC Nice est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Un second titre consécutif tend les bras à Christophe Galtier. Le technicien français peut remercier sa bonne étoile mais aussi et surtout Amine Gouiri, encensé par Inza Diarrassouba.

« On a vu la différence entre les grosses équipes de L1 et les équipes amateures, parce qu’ils ont été chirurgicaux quand même. Limite, les deux premières actions qu’ils ont en seconde période, ils les mettent au fond. Ce qui nous fait mal, c’est de prendre un but dès le retour des vestiaires. La plus grosse différence ? Techniquement. On a vu ce soir Gouiri, qui a fait un super gros match, à l’aise techniquement, je ne pense pas qu’il ait perdu beaucoup de ballons et c’est ce qui a fait la différence« , a confié Inza Diarrassouba, milieu de terrain du Versailles 78, au micro d’Eurosport.