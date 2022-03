Vivement critiqué pour des résultats irréguliers, Jorge Sampaoli ne semble pas faire l’unanimité sur la Canebière. Pourtant, l’OM est dauphin du Paris Saint-Germain, à la lutte pour une qualification en Ligue des Champions. Une méfiance constante que ne comprend pas Daniel Riolo.

Deuxième de Ligue 1 avec 46 points au compteur, l’Olympique de Marseille réalise une saison exceptionnelle malgré des résultats décevants sur la scène européenne. La Ligue des Champions est en vue. Un objectif avoué loin d’être encore atteint à une dizaine de journées de la fin tant le classement est resserré. Lors de la 25ème journée de championnat, l’OM est tombé face à Clermont, (0-2). Une défaite qui a ravivé les flammes autour de Jorge Sampaoli qui croule sous les critiques. Une incompréhension totale pour Daniel Riolo.

« Je comprends de moins en moins le débat autour de Sampaoli. On commence à avoir une tendance anti-Sampaoli chez les supporters marseillais soutenue par le quotidien local, et je n’arrive pas à comprendre l’objectivité dans tout ça […] Avoir ce sentiment que Sampaoli n’est pas l’homme de la situation et qu’il doit dégager, je ne comprends plus… Vous avez passé des saisons horribles. Il y a un an vous aviez Jacques-Henri Eyraud qui voulait mettre des buts sur des dunks. et là vous venez chialer contre Sampaoli alors que vous êtes deuxième du classement. Vous êtes fous. Attendez la fin de saison pour chialer !« , a fustigé Daniel Riolo sur les antennes de RMC.