Pisté par le PSG, Cristiano Ronaldo sait déjà à quelle date il prendra sa retraite.

Élément indispensable de l’attaque de Manchester United, Cristiano Ronaldo n’est pas éternel pour autant. Conscient de la situation, le Portugais a évoqué son futur départ à la retraite dans un entretien accordé à DAZN, alors que des rumeurs l’envoient toujours au Paris Saint-Germain cet été.

« Je sais qu’il ne me reste plus beaucoup d’années à jouer, quatre ou cinq de plus, nous verrons, et je veux gagner plus de choses. C’est difficile de dire que je n’en veux pas plus, parce que si je suis dans un club qui me donne l’opportunité de gagner plus de choses, pourquoi pas ? Je suis très satisfait de ma forme, je marque toujours des buts, j’aide à la fois dans l’équipe nationale et à Manchester United et c’est pourquoi je veux continuer comme ça. Ma vie a été un joli parcours. J’ai laissé mon empreinte partout où je suis allé. Je ne pense pas qu’il y ait un seul joueur dans l’histoire qui puisse être fier de dire que, où qu’il soit allé, il a laissé sa marque, et ça, ça me rend heureux. »