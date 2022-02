Pour pallier le départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG pourra peut-être compter sur Cristiano Ronaldo.

Depuis quelques jours, la rumeur Cristiano Ronaldo au PSG prend de l’ampleur, alors que le Portugais se pose de sérieuses questions sur son avenir en Premier League. Déçu par les prestations de Manchester United, le quintuple Ballon d’Or envisage même de faire sa valise cet été si le club ne valide pas son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Et d’après le journaliste espagnol Eduardo Inda, l’avenir de Cristiano Ronaldo dépendra certainement de celui de Zinedine Zidane.

Invité sur le plateau d’El Chiringuito lundi soir, il va même plus loin en annonçant des retrouvailles déjà actés entre les deux hommes la saison prochaine… du côté du PSG. « Zidane, qui sera le nouvel entraîneur du PSG, veut Cristiano pour son projet et il a dit oui ». Une petite bombe qui ne manquera pas de faire plaisir aux supporters du club de la capitale. Cet été, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar pourraient bien porter le même maillot…