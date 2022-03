L’avenir d’Erling Haaland vacille depuis des semaines et le feuilleton est parti pour durer. D’après les informations du quotidien AS, relayées par City Xtra, l’attaquant aurait récemment refusé une offre astronomique de la part de Manchester City.

Le journal espagnol révèle qu’Erling Haaland aurait décliné un contrat d’une durée indéterminée accompagnée d’un salaire annuel d’environ 28 millions d’euros par an, soit 600 000 euros par semaine. Toutefois, ce refus ne serait pas définitif puisque l’intention de l’attaquant Norvégien serait de reporter sa prise décision afin d’étudier précisément chaque proposition qui s’offre à lui, et notamment car il attend toujours un appel du Real Madrid comme l’évoque AS. Effectivement, l’attaquant du BVB n’a toujours pas fait de choix face aux multiples sollicitations, et le club madrilène pourrait représenter le principal obstacle des Cityzens. Toutefois, chaque candidat peut garder des motifs d’espoir tant que Haaland ne se sera pas prononcé.