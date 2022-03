Le Polonais Arkadiusz Milik, 28 ans, quittera-t-il l’Olympique de Marseille l’été prochain ? Le Napoli le souhaite !

Le club italien a en effet conservé un pourcentage de 20% sur une revente du joueur. Il est donc dans l’intérêt objectif de Naples que l’OM vende Milik à l’intersaison… et de préférence le plus cher possible ! Auteur de 20 buts en 31 matches sous les couleurs olympiennes cette saison, Milik conserve une énorme cote, notamment en Italie. Il pourrait être fortement convoité à l’été. Marseille, qui dispose avec Bakambu et Dieng de deux options sérieuses en attaque, pourrait se laisser tenter par un transfert à bon prix. Le Napoli s’en frotte les mains.