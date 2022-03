Dans une interview accordée à l’Équipe, Valentin Rongier, milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, a exprimé son souhait de devenir un leader de cette équipe en portant notamment le brassard de capitaine.

Valentin Rongier est devenu un élément important de l’effectif de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain, qui est devenu un veritable cadre au sein du vestiaire marseillais n’est pas contre devenir le prochain capitaine de l’OM même s’il reconnait que des joueurs comme Dimitri Payet ou Steve Mandanda passeront toujours avant lui.

« Un des leaders identifiés de cette équipe ? Oui, pourquoi pas ? Ce n’est pas mon but. On n’arrive pas dans un club grand comme l’OM en voulant s’imposer comme le capitaine, ça, ça n’existe pas. D’autant plus quand il y a des Steve, des Dimitri, des Bouba, beaucoup plus légitimes. Mais je suis prêt. Si un jour on me dit “Valentin, tu prends le brassard », ce sera avec une grande fierté », a confié l’ancien Nantais dans les colonnes de l’Équipe.

Cette saison, Valentin Rongier a joué 33 matchs toutes compétitions pour un but et deux passes décisives. Juste après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille aura une rencontre importante contre l’AS Saint-Etienne avant de se projeter sur le quart de finale de Ligue Europa Conférence contre le Paok FC.