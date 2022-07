Milieu de terrain du FC Barcelone, Nico Gonzalez ne souhaite pas rester en Catalogne. Le jeune espagnol de 20 ans voudrait quitter son club formateur et partir sous la forme d’un prêt.

Belle surprise du début de saison au FC Barcelone, Nico Gonzalez (20 ans) a prouvé qu’il était en mesure de devenir un très grand joueur pour l’avenir. Malgré une première saison plus que convaincante le milieu de terrain ibérique aurait tout de même réclamer à sa direction un départ en prêt lors de ce mercato estival. Suite à une très grosse concurrence au sein de l’effectif de Xavi Hernandez, il serait prêt à faire ses valises afin de rejoindre une autre formation et bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent.

D’après le ‘Mundo Deportivo’ Gonzalez voudrait être prêté la saison prochaine et plusieurs candidats se sont déjà manifestés. Le Betis Séville, la Real Sociedad, le FC Valence ainsi que plus récemment l’Olympique de Marseille ont montré un certain intérêt à son égard. Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2024, il devrait toutefois rester en Espagne et aujourd’hui la piste marseillaise semble plus que jamais s’éloigner.