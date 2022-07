Cinquième étape du Tour de France 2022 ce mercredi et aujourd’hui c’est une étape très particulière qui attend les coureurs. Un parcours aux airs de Paris-Roubaix avec de nombreux pavés.

Manager de l’équipe Quick-Step, Patrick Lefevere prévient, cette étape s’annonce plus que jamais très difficile pour les coureurs qui ne sont pas habitués à rouler sur les pavés. « Pour les coureurs qui ne sont pas spécialistes, c’est un cauchemar. Cela crée des chutes, tout le monde veut être devant. Le sprint pour aller aux pavés est plus dangereux que les pavés eux-mêmes. Pogacar, Roglic et tous ceux qui visent le classement général vont avoir du stress», annonce-t-il. Pour le moment c’est toujours le Belge Wout Van Aert qui domine le classement général avec son maillot jaune.