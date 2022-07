Présenté en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain ce mardi dans les couloirs du Parc des Princes, Christophe Galtier a livré ses premiers mots.

Arrivé en provenance de l’OGC Nice la saison dernière, le coach tricolore s’est déjà mis une partie du public dans la poche au moment d’évoquer l’immense fierté d’évoluer sur la pelouse du Parc des Princes. Galtier est émerveillé par l’atmosphère du stade. « C’est une enceinte unique ! J’ai eu le plaisir de pouvoir accéder au terrain et de voir le stade vide. C’est déjà une magnifique enceinte historique. Saison après saison, l’ambiance est de plus en plus forte, avec évidemment de plus en plus d’attentes par rapport aux objectifs et aux moyens du club, mais je suis très heureux. » Explique-t-il lors de sa présentation.

Avant de poursuivre : « Je serai très content d’être cette fois sur le banc de droite pour diriger mon équipe. C’est surement un des stades qui vous marque le plus, de par sa beauté et son nom, le Parc des Princes. Est-ce que sur le terrain, on a des princes ? J’espère qu’on aura avant tout des joueurs de très haut niveau totalement investis derrière le projet qui a été redéfini par la direction. Je suis évidemment ému et aussi très fier de pouvoir être à l’intérieur de ce stade. » Galtier devrait découvrir le Parc des Princes lors de la deuxième journée de Ligue 1 le week-end du 14 août avec la réception du Montpellier Hérault SC.