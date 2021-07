L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Copa America cette nuit après sa victoire face à la Colombie lors de la séance des tirs aux buts.

Argentine – Colombie 1-1 (3-2) : quel match et quelle demi-finale hyper explosive entre les deux équipes la nuit dernière. Les Argentins ont décroché leur billet pour la finale de la Copa America avec une victoire qui s’est dessinée en toute fin de match lors de la séance de tirs aux buts. Plus tôt dans la partie, c’est le champion d’Italie en titre, Lautaro Martinez qui avait ouvert le score dès la 7e minute de jeu. Finalement Luis Diaz a remis les deux équipes à égalité en marquant le but colombien à la 61e minute. S’est ensuite déroulé la prolongation avant de terminer par les pénaltys. Grâce à ce succès, l’Albiceleste de Lionel Messi est en finale face au Brésil de Neymar et Lucas Paqueta vainqueur du Perou il y a quelques heures.