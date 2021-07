Premier match de la finale NBA cette nuit et première victoire pour les Suns de Phoenix qui viennent à bout des Bucks de Milwaukee sur le score de 118 à 105.

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 118-105 (1-0) : une fois de plus, Chris Paul a été étincelant avec 32 points et 9 passes, bien aidé par la star de l’équipe Devin Booker qui score 27 unités, alors que DeAndre Ayton a fait le ménage dans la raquette avec un exceptionnel double double avec 22 points et 19 rebonds. Incroyable pour le pivot des Suns qui a fait très mal à ses adversaires. Côté Bucks, Giannis Antetokounmpo était de retour mais son double double avec 20 points et 17 rebonds n’a pas été suffisant. Pour Milwaukee, c’est Khris Middleton le meilleur marqueur avec 29 unités. Phoenix prend les devants dans cette série en menant une victoire à 0 avant le match 2 qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, toujours dans l’Arizona.