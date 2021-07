Si l’entraîneur argentin a souhaité soumettre cette idée à sa direction, la réponse a été très claire et s’est portée vers un non catégorique. Le coach a émit l’idée d’un retour de HBA à son président Pablo Longoria mais ce dernier a finalement refusé en expliquant que Ben Arfa ne faisait pas partie du projet et que sa dernière saison avec les Girondins de Bordeaux n’a pas pour autant convaincue la direction. De quoi légèrement décevoir Hatem Ben Arfa qui attendait une réponse positive. Le joueur ne viendra pas à l’OM malgré son envie de se relancer. Il va devoir chercher un autre club ou bien mettre fin à sa carrière, lui qui a aujourd’hui 34 ans. Affaire à suivre…