Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli aurait eu une idée totalement folle en tête. Il voudrait faire revenir Hatem Ben Arfa au club.

Selon les informations de « l’Equipe », le coach argentin a eu une discussion avec celui qui est aujourd’hui libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux. Les deux hommes se connaissent bien et Sampaoli souhaiterait convaincre le Français de signer au club lors du mercato. Reste désormais à convaincre Pablo Longorai qui réalise actuellement un énorme mercato estival. Pas sur que l’ancien Niçois puisse réellement devenir un renfort, après un passage compliqué sous le maillot des Girondins de Bordeaux avec 2 buts et 5 passes décisives en 24 matchs de Ligue 1. Notons aussi Fenerbahçe ou Basaksehir, auraient pris des renseignements au sujet du joueur de 34 ans. Il disposerait également de pistes plus exotiques. Affaire à suivre…