Quatrième de l’étape du jour la 10e, Nacer Bouhanni est revenu sur la course du jour remportée par le coureur anglais Mark Cavendish. Le Français nourrit des regrets.

« J’use mes cartouches avant de démarrer mon sprint. C’était très nerveux, j’ai failli me faire piéger dans la bordure, je suis rentré limite. On n’a pas pu s’organiser à la flamme rouge, c’est dommage. Clément Russo a fait un gros effort pour me ramener. J’ai essayé de me remettre comme j’ai pu dans les roues. Mais, dès que j’ai pris le vent, je savais que c’était fichu. J’espère faire mieux sur le prochain sprint, qu’on soit mieux organisé. Si Dan McLay est derrière Clément Russo en sortie de virage, on aurait pu faire quelque chose de bien. »