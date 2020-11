Les circonstances sanitaires de ces derniers mois ont un impact important sur les évènements sportifs. Si la plupart des compétitions ont repris, le football demeure particulièrement impacté par la pandémie. Cependant, il faut bien l’avouer, cette période unique est aussi une aubaine pour les parieurs. En effet, le manque de repères des sites de paris pour ajuster leurs offres est une occasion inédite de faire croître ses gains. Pour cela, la Premier League est sûrement l’un des meilleurs terrains de jeu. La ligue anglaise n’a jamais été aussi attractive économiquement et sportivement. Comment parier sur le championnat le plus concurrentiel du monde en 2020/2021? Pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre l’impact de la situation actuelle sur les acteurs du marché.

Les bookmakers sont déstabilisés par la crise

Les certitudes des sites de paris se sont partiellement évaporées avec l’arrivée de la pandémie. Le manque de Data des opérateurs dans ces conditions est une faille à exploiter. Pour une fois, vos prédictions peuvent être plus performantes que celles des bookmakers. Les algorithmes des sites de paris en ligne n’ont pour le moment pas assez d’informations pour être 100% juste dans leurs pronostics. Vos connaissances sont donc encore plus importantes cette année car de nouveaux facteurs interviennent dans les résultats des matches. Entre rythme effréné, manque de préparation et propagation du virus, les effectifs sont mis à rude épreuve. Alors quels sont les facteurs à prendre en compte?

Les facteurs à prendre en compte cette saison

Les facteurs classiques à prendre en compte sont remis en question. Jouer à domicile dans un stade vide est-il toujours un avantage? Les grosses écuries peuvent-elles être aussi constantes malgré l’absence de préparation et l’augmentation du nombre de blessures? Voici le type de question que vous devez vous poser avant de faire vos choix. Une chose est certaine, l’absence de 12ème homme et d’une intersaison digne de ce nom ont un impact majeur sur les résultats des équipes. Sans faire injure à la Ligue 1, on peut considérer que le niveau moyen du championnat anglais est supérieur au français. Une exigence supplémentaire à prendre en compte lorsque vous pariez sur les grandes écuries de Premier League. Ces équipes doivent notamment gérer deux éditions de Ligue des Champions et deux éditions de championnat sans coupure. Plus que jamais, la profondeur des effectifs sera extrêmement importante cette saison. Les absences pour cause de test covid positif auront aussi leur rôle à jouer. Rester attentif à l’actualité est la règle d’or du pari sportif.

A savoir sur la Première Ligue

La Premier League est un championnat prolifique en buts. Le 0-0 est devenu une exception depuis quelques années. Si la compétition est assez homogène entre les 6 premières équipes, c’est un championnat à deux vitesses même si les surprises existent. Si les victoires 1N2 sont parfois difficiles à prévoir entre les cadors, le nom des buteurs est plus facile à identifier. 5 des 10 meilleurs buteurs d’Europe sont issus du championnat anglais. Parier sur les buteurs et les “deux équipes marquent” est une solution prisée par les meilleurs joueurs. N’hésitez pas à utiliser les promotions sous forme de pari gratuit pour booster vos mises. Les bookmakers proposent souvent des bonus sur les grandes affiches.