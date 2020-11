Alors que la réception de Porto au Vélodrome à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions arrive à grands pas, Florian Thauvin a fait le point, en conférence de presse, sur la période critique que traverse le club phocéen.

Naufrage collectif en C1, attaque en berne, supporters en colère… A l’aube du match retour contre Porto en Ligue des Champions, le milieu offensif Florian Thauvin, joueur emblématique de l’OM, est revenu sur la crise qui secoue le club phocéen en ce moment. Et les mots du champion du monde 2018, concernant cette triste épopée européenne, sont forts : « En Ligue des Champions, on se doit de faire beaucoup mieux. Il faudra montrer, demain face à Porto, un tout autre visage. On doit vraiment avoir un sursaut d’orgueil, être mieux dans l’état d’esprit et dans l’attitude. Il faut tirer les leçons dont ce qu’on a fait sur les derniers matchs. C’est difficile de jouer tous les trois jours, mais cette fois, ce n’est pas top non plus d’avoir eu 19 jours sans jouer. Mais bon, la réponse on l’aura demain. On a bien travaillé et on a fait le vide dans nos têtes. Sur la série de défaites en C1, Il faut se regarder dans un miroir. Ca fait mal, moi j’ai du mal à l’assumer, il y a un sentiment de honte. Je ne l’accepte pas, il faut faire mieux. »

Le joueur de 27 ans a également abordé son état de forme actuel. « Je commence à me sentir de mieux en mieux. C’est toujours compliqué de retrouver 100% de ses capacités après autant de temps d’arrêt. Je travaille beaucoup mon explosivité. J’espère de ne pas être en difficulté demain sur ce point, car c’est important pour un joueur de couloir. »