En difficulté depuis le début de cette Ligue des Champions 2020-2021, le PSG n’a plus le droit à l’erreur ce soir contre le RB Leipzig. Conscient de la situation délicate dans laquelle sont plongés les Parisiens, le coach du club allemand, Julian Nagelsmann, s’attend à un gros match de la part de Neymar et ses camarades.

Battus à l’aller en terre allemande (2-1), les hommes de Thomas Tuchel seront gonflés à bloc ce mardi soir au Parc des Princes pour la réception du RB Leipzig à l’occasion de la 4e Ligue des Champions. Le PSG, auteur d’une campagne européenne, pour le moment, décevante, aura à cœur de l’emporter sur le club allemand pour s’éviter une possible sortie par la petite porte. Les Parisiens sont dos au mur. Et Julian Nagelsmann le sait bien. Le coach de Leipzig s’attend ce soir à un gros match. « Si Thomas Tuchel et les joueurs parlent d’une finale, je m’attends à ce que Paris joue ce match comme une finale. Ils vont vouloir nous mettre sous pression et vont essayer de contrôler le ballon. Je m’attends à un match ouvert et nous allons essayer d’être à la hauteur. Nous essayerons de faire mieux que lors de la demi-finale de cet été (0-3) ».

Le technicien allemand se méfie également des retours de Mbappé et de Neymar, absents lors du match aller et probablement alignés ce soir. « Neymar et Mbappé seront de retour et on sait que le jeu du PSG repose beaucoup sur ces deux joueurs ».