Sélectionneur du Portugal et tenant du titre, Fernando Santos et ses joueurs s’apprêtent à remettre leur titre en jeu pendant cet Euro 2020. Le coach sait comment conserver le graal.

Présent en conférence de presse après la belle victoire des Portugais 4-0 contre Israël en match amical hier soir, Fernando Santos paraît très confiant et connaît la recette pour remporter la compétition. « Je sais ce que nous devons faire pour gagner l’Euro, et je l’ai dit à mes joueurs. Je sais ce qui doit être fait pour gagner la compétition, maintenant il s’agit de bien faire ces choses. Le match contre l’Espagne ne s’est pas bien passé pour nous à bien des égards. Le résultat n’était pas mauvais, mais la performance loin d’être excellente. Cependant nous avons quand-même eu quelques bons moments dans ce match et il en va de même que cette victoire contre Israël. Je possède un super groupe à ma disposition et nous seront prêts face à la Hongrie le 15 juin. »