Duje Caleta-Car en partance pour l’Angleterre, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un remplaçant. Depuis quelques heures, c’est le nom de David Luiz qui revient avec insistance.

Il ne sont pas beaucoup à avoir porter le maillot de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain dans une carrière et pourtant cela pourrait être le cas de David Luiz. Pablo Pavan, auteur de la biographie sur Jorge Sampaoli dévoile quelques secrets. Il précise que le technicien argentin apprécie le profil d’un certain David Luiz. Libre de tout contrat dans quelques jours, le joueur de 34 ans possède une solide expérience en Angleterre, mais aussi en France après avoir porté le maillot du Paris Saint-Germain. Du coup, il pourrait devenir une piste crédible pour le club olympien qui devra trouver un remplaçant à son défenseur croate qui devrait être vendu cet été. Affaire à suivre…