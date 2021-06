Grosse désillusion pour la Française Marie-Eve Gahié qui ne passera pas le premier tour aux Mondiaux de judo qui se déroulent à Budapest dans la capitale hongroise.

Favorite du tournoi dans la catégorie des moins de 70 kg, le numéro un mondiale a été battu dès le premier tour par le Néerlandaise Hilde Jager sur ippon et immobilisation. La championne du monde en titre ne conservera donc pas sa couronne, d’autant qu’elle ne pourra pas non pus prendre part aux prochains Jeux Oympiques de Tokyo qui auront lieu en juillet prochain. En l’absence d’engagés chez les hommes en -90 kg, il n’y a plus de Français en lice jeudi à Budapest.