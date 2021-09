Dans une interview accordée à la presse britannique, le buteur de Gibraltar Reece Styche a raconté la fois où Erling Haaland a refusé d’échanger son maillot avec le capitaine de sa sélection.

Unique buteur de Gibraltar en début de mois contre la Norvège (5-1), Reece Styche a cassé du sucre sur le dos du Cyborg Erling Haaland, auteur d’un triplé ce soir-là en éliminatoires de la Coupe du monde. « Aucun d’entre nous ne voulait le maillot de Haaland, alors nous l’avons snobé », a confié le joueur de Hednesford Town (D7 anglaise) dans une interview accordée au Sun avant de donner plus de détails.

« En mars dernier, notre capitaine Roy Chipolina a demandé le maillot de Haaland lors de notre rencontre à Gibraltar. La Norvège a gagné 3-0 mais Haaland n’a pas marqué, il a été remplacé après une heure et était un peu de mauvaise humeur. Après qu’ils aient tous les deux fait des interviews télévisées, Roy lui a dit : ‘Mon petit garçon est un de vos grands fans, ça vous dérangerait d’échanger nos maillots ?’ Haaland l’a simplement regardé, a ri et est parti ! Il peut acheter beaucoup de choses, mais pas la classe. Peut-être que le battage médiatique lui est monté à la tête ».

Une histoire qui a laissé un goût amer à Reece Styche et ses coéquipiers de Gibraltar. « Il a eu l’occasion de faire le bonheur d’un petit enfant pendant un jour, un mois, une année, peu importe, et il a dit non. Personne ne voulait de son maillot à Oslo », a-t-il conclu.