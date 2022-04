Entraîneur du Clermont foot, Pascal Gastien a souhaité répondre à son homologue à l’AS Saint-Etienne Pascal Dupraz.

Avant de défier et d’accueillir le Paris Saint-Germain ce samedi soir en Ligue 1, le technicien clermontois a réglé une vieille affaire avec Pascal Dupraz. Devant les médias, il a répondu aux provocations ridicules du coach des Verts qui reprochaient au promu de vouloir faire du beau jeu en Ligue 1 et privilégier cela à l’efficacité. Voici sa réponse. « Je n’ai pas répondu mais je n’ai pas aimé ce qu’il (Dupraz) a dit sur le club, l’environnement, notre stade. C’est un très bon communiquant. Entre bien communiquer et dire des bêtises ou des mensonges, c’est un autre problème. » Voir si Dupraz compte réagir ou non ?