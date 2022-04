De retour au FC Barcelone cet hiver Dani Alves (38 ans) continue son petit bonhomme de chemin. D’accord avec sa direction pour faire de gros efforts financiers, suite notamment à la très mauvaise situation économique du club, le Brésilien a prouvé son amour pour le Barça et il ne semble pas contre aider les Catalans à préparer l’avenir.

Agé de 38 ans, il a donné son point de vue sur le prochain mercato estival et il se confie sur les deux joueurs stars du moment Kylian Mbappé et Erling Haaland. Si le FC Barcelone devait en recruter un, il choisirait sans hésiter le Français. « Je ne miserais pas tout sur Håland. Sincèrement, je ne mettrais pas beaucoup d’argent sur lui. Sur Mbappé oui, mais pas sur Håland. Je joue au directeur sportif, hein. Mais je parierais avant sur Mbappé. Il me paraît plus complet dans tous les aspects. Si tu fais un investissement gigantesque, tu dois le faire sur le meilleur. Si cela ne dépendait que de moi, je miserais sur Mbappé. » A confié le défenseur au quotidien Sport.

Rappelons qu’Alves a évolué aux côtés du Français pendant deux saisons au PSG (2017-2019) et qu’il le connaît bien. Pour l’heure, Mbappé est toujours au PSG et il se dirige plus vers une arrivée au Real Madrid, voire une prolongation de contrat avec le PSG qu’une arrivée en Catalogne. Affaire à suivre mais Alves a fait son choix.