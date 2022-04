Entré dans l’histoire après son titre sur le Masters 1000 de Miami il y a quelques jours, Carlos Alcaraz est la révélation de ce début de saison et l’Espagnol pourrait faire un magnifique parcours Porte d’Auteuil dans quelques semaines.

Ancien joueur professionnel le célèbre Alex Corretja s’est confié sur le crack du tennis espagnol et il pense que Carlos Alcaraz peut pûrement et simplement remporte la prochaine édition de Roland Garros. « Sa régularité est tout simplement incroyable. Son coup droit est énorme, mais son revers… il s’est tellement amélioré qu’il joue à plat, et il peut changer de direction à tout moment. Bien sûr, quand il court vers la balle, il est très explosif. Il peut dicter sa loi, mais en même temps, quand il doit défendre et s’accrocher, il le fait. C’est quelque chose que tout le monde n’a pas. Alcaraz, c’est sûr, a les deux, donc c’est incroyable, et son attitude, c’est toujours génial. » Estime-t-il sur ‘Eurosport.’

Avant d’adresser un conseil au joueur de 18 ans : « Maintenant, il doit contrôler son calendrier, il doit savoir où il veut être à son apogée. Donc, vous avez cette fraîcheur, mais aussi, vous avez besoin d’un peu d’expérience. Il a de réelles chances de remporter Roland Garros, c’est certain. Il sera parmi les trois ou quatre premiers joueurs à remporter le tournoi. » Depuis le début de la saison, le jeune ibérique possède un bilan de 15 victoires pour deux défaites face à Matteo Berrettini à l’Open d’Australie et Rafael Nadal en demi-finale du Masters 1000 d’Indian Wells.